Lanazione.it - Concerto domenicale al Teatro del Maggio: protagonisti i professori dell'Orchestra

’Tutto d’un fiato’. Domani alle 11 nella Sala Zubin Mehta deldeldel nuovodel ciclo ’C’è Musica e Musica 2.0’ sono alcuni: Francesco Viola all’ottavino; Massimiliano Salmi al corno inglese e Mario Barsotti al basso tuba. Sul podio, la giovane direttrice Danila Grassi. Il progetto si propone di avvicinare alla musica d’arte e al mondo deli giovani e giovanissimi con le loro famiglie. Il pubblico potrà accedere dalla Caffetteria del: nel prezzo del biglietto è inclusa la prima colazione. Divertentissimo il programma: apre le danze il Concertino per ottavino e archi del musicista croato Boris Papandopulo, la cui storia è legata a un aneddoto. Tinka Muradori, una giovane flautista virtuosa all’epoca, sentì Papandopulo affermare che non c’era strumento per il quale non avesse composto un pezzo sinfonico.