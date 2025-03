Calcionews24.com - Conceicao sicuro: «Vogliamo farci trovare pronti. Conte? Vi svelo questo retroscena quando ci ho giocato contro»

Leggi su Calcionews24.com

, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista della garail Napoli Sergio, tecnico del Milan, ha voluto parlare così della partitail Napoli di. Le dichiarazioni in conferenza stampa. GRUPPO – «Come ho lavorato con chi è rimasto durante la sosta? L’ideale era rimanere con .