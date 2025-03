Internews24.com - Conceicao sfida l’Inter: «Ho due obiettivi, la Champions e la Coppa Italia! Siamo concentrati sul Napoli, poi…»

di RedazioneL’allenatore del Milan, Sergio, ha fatto riferimento alla semifinale dicontro, alla vigilia del match colNel corso della conferenza stampa alla vigilia diMilan, il tecnico rossonero Sergiofa riferimento alladi mercoledì prossimo controper l’andata delle semifinali di.CREDERE AL QUARTO POSTO – «Se non ci credevo non sarei qua. Abbiamo potuto lavorare diversamente, l’ambiente è sano e ha voglia di fare un finale di stagione da Milan».FIDUCIA DELLA DIRIGENZA – «Non ho bisogno della fiducia. Lasciatemi dire una cosa: io devo lavorare, non ho questa debolezza di avere qualcuno che mi dia rassicurazioni. Non ne ho bisogno, dipendo dai risultati. Non sono un bambino che ha bisogno che il papà gli dica che mi vuole bene.