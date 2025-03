Unlimitednews.it - Conceicao “Quarto posto? Non sarei qui se non ci credessi”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto diversi convocati nelle nazionali, ma con quelli che sono rimasti abbiamo fatto un lavoro diverso e importante”. Sergio, tecnico del Milan, non cerca alibi in vista della sfida contro il Napoli, in programma domani alle 20.45 allo stadio Maradona. Una partita molto importante per i rossoneri che non hanno intenzione di mollare la presa per l’ultima posizione che garantisce unnella prossima Champions League: “Nonqui se non ci”.E’ anche vero – però – che nelle ultime settimane si è parlato tanto del futuro e spesso sono stati accostati nomi di altri allenatori per il prossimo anno: “Io devo lavorare, non ho bisogno di rassicurazioni – ha detto-. Io dipendo dai risultati, poi quando – tra una settimana o 10 anni – le strade si separeranno vedremo.