Inter-news.it - Conceicao: «Coppa Italia obiettivo, ma prima dell’Inter si pensi al Napoli»

si esprime sul doppio grande match che aspetta il Milan, domani ile poi mercoledì l’Inter in. Il portoghese non vuole correre: step by step.UNA PARTITA ALLA VOLTA – Alla vigilia di-Milan, il tecnico rossonero Sergioha parlato in conferenza stampa. Il mister portoghese si è espresso ovviamente sul match del Diego Armando Maradona e allo stesso tempo si è riferito anche alla semifinale di andata dicontro l’Inter: «Partita difficile contro una buona squadra che è a tre punti dall’Inter, partita importante perché abbiamo une faremo di tutto per ottenere un buon risultato. Abbiamo lavorato per questo. Io Conte portoghese? No! Ci crediamo al quarto posto, altrimenti cosa facciamo qua. Vogliamo fare un finale di stagione da Milan.