Con Viva La Vida l’AutisMob colora di blu la Bio Piazza di Statte

Tarantini Time QuotidianoTorna AutisMob, la grande manifestazione inclusiva che, giunta alla settima edizione, è organizzata, con il patrocinio del Comune di, dall’Associazione AutisticaMente diin occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo; quest’anno l’appuntamento è, a partire dalle ore 17.00 di martedì 1 aprile, nella Biodi.L’obiettivo dell’evento è quello di informare e sensibilizzare la comunità sul mondo dell’autismo attraverso un flash mob, ma anche con tanti laboratori a tema e momenti di intrattenimento, tra questi lo spettacolo di animazione con la Magica Emy, per coinvolgere attivamente tutti i partecipanti che l’organizzazione invita a indossare qualcosa di blu, il colore dell’autismo.Per un pomeriggio sulla Biodici saranno operatori e tanti ragazzi e adulti, tutti insieme in una grande manifestazione inclusiva in cui i veri protagonisti saranno le persone autistiche.