Ilfoglio.it - Con i dazi di Trump a rischio 11 miliardi di export. I dati di Confartigianato

Una tariffa statunitense del 25 per cento sulle importazioni europee ridurrebbe la crescita dell’area dell’euro di 0,3 punti percentuali nel primo anno, equivalente a una minore crescita di 45,5di euro del pil dell’area euro. L’Italia sarebbe tra i paesi più colpiti dall’applicazione diUsa sui prodotti europei. Gli Stati Uniti rappresentano infatti il secondo mercato, dopo la Germania, per il maggior valore del nostro(66,4, pari al 10,7 per cento del totale) e hanno visto un boom delle nostre vendite (+58,6 per cento, pari a 24,9di euro) tra il 2018-2023. Nel 2024 il made in Italy ha conquistato il mercato statunitense soprattutto con i prodotti farmaceutici (+19,5 per cento), alimentari, bevande e tabacco (+18 per cento), apparecchi elettrici (+12,1 per cento), macchinari (+3,7 per cento), gomma, plastiche, ceramica e vetro (+3,2 per cento) e legno, stampa e carta (+2,4 per cento).