Internews24.com - Compleanno Farinos, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 47 anni – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilper i47. Ecco il pensiero del club nerazzurroGiornata speciale per un ex giocatore, che oggi, sabato 29 marzo, può festeggiare il. Difatti, l’ex giocatore, Francisco Farinós, oggi compie 47. Dal 2000 al 2003 la sua esperienza in Italia, in forza al biscione, contornata da ben 51 presenze ed due gol, con in mezzo un prestito in Spagna. Tra i tanti momenti iconici, ricordiamo sicuramente la sera in cui lo spagnolo ha sostituito Francesco Toldo come portiere. Era una sfida di Coppa Uefa contro il Valencia, l’ex centrocampista si è infilato i guantoni per emergenza, difendendo l’1-0 firmato Nicola Ventola. L’Inter verrà poi eliminata dal Feyenoord in semifinale. Il club di Viale della Liberazione che vuole omaggiare cosi l’ex centrocampista spagnolo.