Dayitalianews.com - Como, scende per soccorrere un animale, uccisa da un’auto pirata

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia nella notte a Lurago Marinone, in provincia di: una ragazza di vent’anni ha perso la vita dopo essere stata travolta dapirata.Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava in macchina con il fidanzato quando i due avrebbero deciso di fermarsi a bordo strada per prestare soccorso a un piccolo, che forse avevano accidentalmente investito. Purtroppo, in quel momento, un veicolo l’ha colpita in pieno, senza fermarsi a prestare aiuto.La ragazza ha tentato di attraversare la strada, masopraggiunta a forte velocità l’ha investita in pieno.Il conducente, dopo averla trascinata per alcuni metri, non si è fermato ed è fuggito senza prestare soccorso. La 20enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale Sant’Anna di, ma purtroppo è deceduta poco dopo.