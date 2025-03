Ilgiorno.it - Como, lavoratori irregolari: multe ai taxi boat

Leggi su Ilgiorno.it

Sanzioni per un totale di 16mila euro, sei attività dicontrollate, due delle quali sospese per la presenza di tre, su un totale di 14. È l’esito delle verifiche svolte ieri dalla Guardia di finanza di, nel tratto da che va da Molo Sant’Agostino a Viale Geno. Al servizio hanno partecipato otto pattuglie, alcune delle quali in borghese.