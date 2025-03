Sololaroma.it - Como-Empoli Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live

Sta finalmente per tornare laA dopo le due settimane di sosta per le nazionali. Ad inaugurare la trentesima giornata di campionato sarà il match traed, calcio d’inizio alle ore 15:00 al Sinigaglia. L’andamento diedNonostante le ottime recenti prestazioni contro le big del campionato, ilnon può ancora considerarsi salvo e necessita dei tre punti in questo scontro diretto per alleggerire le pressioni della classifica,occupa la tredicesima posizione con 29 punti, a +7 dalla zona rossa. Nell’ultimo turno, i lariani erano addirittura riusciti a portarsi in vantaggio a San Siro contro il Milan, ma hanno subito la rimonta dei rossoneri nella ripresa.L’, invece, sta vivendo una seconda metà di stagione da incbo. Gli uomini di D’Aversa hanno raggiunto le semifinali di Coppa Italia, ma non hanno ancora mai vinto in campionato nel 2025, conquistando appena tre punti in 11 match disputati.