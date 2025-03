Inter-news.it - Como-Empoli, formazioni ufficiali: D’Aversa si affida ad Esposito

appena diramate. Arriva la scelta di Robertosu Sebastiano. Mentre Nico Paz è squalificato.LA SFIDA –e insieme a Venezia-Bologna la partita che inaugura la trentesima giornata di campionato. Al Sinigaglia, va in scena un match molto importante in ottica salvezza. La squadra di Cesc Fabregas, senza gli squalificati Nico Paz e Dele Alli, va a caccia di una vittoria che manca da 23 febbraio contro il Napoli. Nelle ultime tre partite, i lariani hanno perso contro Roma e Napoli e pareggiato col Venezia. In classifica, sono tredicesimi a quota 29 punti. Messa peggio invece l’, che è terzultima con 22 punti all’attivo. Dopo una prima parte di stagione super, la squadra di Robertoha avuta una bruttissima flessione scivolando nelle zone caldissime della classifica.