Lapresse.it - Como-Empoli 1-1, Kouame replica a Douvikas

Leggi su Lapresse.it

è finita con un pareggio: 1-1 nell’anticipo della 30a giornata di Serie A. Un risultato che consente alla squadra di Fabregas di restare tranquilla in classifica con 30 punti, a +7 sulla zona retrocessione dove resta invece impelagato l’terzultimo con 23 punti.Finisce in parità #, 1 punto a testa per le due squadre ??#KeepRacismOUT pic.twitter.com/H67w57CJzX— Lega Serie A (@SerieA) March 29, 2025La sintesi diPrimo tempo equilibrato al Sinigallia, partita giocata a ritmi elevati con i padroni di casa che fin da subito hanno provato a prendere in mano il gioco. Ilsi è anche visto annullare un gol a Goldaniga al 20?, per una posizione di fuorigioco da parte dello stesso numero 5.a sua volta vicinissimo al gol con un palo colpito da Grassi al 38? di testa, e con un colpo di testa in tuffo dicon palla di un soffio a lato.