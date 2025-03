Agi.it - Como ed Empoli si dividono la posta

AGI - AGI - Ilnon va oltre un pareggio per 1-1 contro l'nel match valido per la trentesima giornata del campionato, giocato allo stadio Sinigaglia. Dopo il vantaggio di Douvikas, risponde Kouamé con il gol del pareggio. In avvio, entrambe le squadre si studiano, ma sono i padroni di casa a cercare di alzare il ritmo, senza però riuscire a creare occasioni chiare. Al 20', Goldaniga segna su un calcio d'angolo, ma il direttore di gara, Mariani, annulla per fuorigioco. Due minuti dopo, l'risponde con Esposito che serve Henderson in area, ma il suo tiro finisce troppo centrale. Al 27', Goglichidze riceve palla da Kouamé e prova la conclusione, trovando però la deviazione di Kempf. Al 39', ilva vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa di Grassi, su cross di Gyasi, che colpisce il palo.