Como, 20enne travolta e uccisa nella notte: arrestato pirata della strada

È stato identificato equesta mattina, sabato 29 marzo, l’automobilista che, dopo aver travolto e ucciso, lascorsa, una ragazza di 20 anni in provincia di, era scappato. L’uomo dovrà ora rispondere di omicidiole, di omissione di soccorso e di simulazione di reato.È stato identificato equesta mattina, sabato 29 marzo, l’automobilista che, dopo aver travolto e ucciso una ragazza di 20 anni a Lurago Marinone, in provincia diè scappato senza prestare soccorso. Secondo le prime notizie diffuse dagli inquirenti, l’uomo di 43 anni stava rientrando a casa dopo una serata in compagnia di amici alla guidasua auto; come riporta l’Ansa, l’uomo pare che avesse un tasso alcolemico sopra il limite consentito e che guidasse, addirittura, con un piede ingessato.