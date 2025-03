Coltello alla gola delle figlie e bastonate se «vivevano alla occidentale». Al consigliere di Brescia il braccialetto elettronico, arrestato il figlio

Leggi su Open.online

Picchiavano le dueperché non volevano vivessero «» e conoscessero coetanei italiani. Le minacciavano con il martello – anche di morte – se si tagliavano i capelli o se volevano depilarsi. E le richiudevano nel seminterrato per bastonarle senza essere disturbati. Sono indagati per maltrattamenti in famiglia ilcomunale di centrodestra a, Balwinder Singh, e la moglie. Per entrambi il gip ha disposto, su richiesta della procura, ilper monitorare il rispetto del divieto di avvicinamento alle due giovani, ora in comunità. Nell’ambito della stessa inchiesta, nei giorni scorsi è statoun26enne della coppia. Su di lui pende l’accusa di violenza sessuale a dannodue sorelline, di 23 e 17 anni.Singh e l’omicidio di Saman: «Doveroso per preservare la reputazione»Ieri Singh, 49 anni originario dell’India e ada 24 anni, era rermente seduto in consiglio comunale, a cui è stato eletto nella lista “Fabio Rolfi sindaco”.