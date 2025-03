Spazionapoli.it - Colpo di scena Napoli, sopresa McTominay: la scelta di Conte è chiara

Leggi su Spazionapoli.it

In casa, di fatto, bisogna registrare undisu Scott. Ildi Antonio, di fatto, è atteso da una gara fondamentale per il prosieguo della stagione. Domani sera, infatti, i partenopei sono attesi dalla gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan.Dopo il pari rimediato a Venezia, dunque, ilè costretto a battere i rossoneri continuare a sognare lo scudetto. Proprio per questo motivo, di fatto, Antonioha preso diverse decisioni importanti ed una di queste riguarda Scottcontro il Milan farà il quarto a sinistraCome scritto sulle pagine del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, la squadra azzurra contro il Milan scenderà in campo con una sorta di 4-4-2 e non con il classico 3-5-2. Tra le sorprese tattiche scelte da Antoniobisogna inserire quella diche ricoprirà il ruolo di esterno sinistro.