Calciomercato.it - Colpaccio Inter, salta tutto: è un annuncio in piena regola

Leggi su Calciomercato.it

I nerazzurri hanno individuato un grande obiettivo per l’estate che però rischia di sfumare già da ora: sono appena arrivate le dichiarazioni ufficialiPer l’sarà un finale di stagione densissimo di appuntamenti, due mesi in cui si giocherà, prima della coda prestigiosissima del Mondiale per Club di giugno ovviamente. Già da ora ovviamente Marotta e Ausilio stanno programmando la prossima stagione e il mercato estivo, in cui con buona probabilità ci sarà un margine di manovra superiore a livello finanziario rispetto al passato. Anche grazie ai maggiori introiti della Champions e poi della stessa rassegna iridata che durerà fino a luglio.Marotta (LaPresse) – calciomercato.itQualche colpo è già arrivato, vedi il talentino Sucic che dovrebbe aggregarsi proprio negli States mentre altre decisioni poi andranno prese su giocatori come Francesco Pio Esposito che sta facendo grandi cose in Serie B e con gli Azzurrini.