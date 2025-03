Iodonna.it - Colline, borghi, vigneti: la Val d’Orcia è una terra speciale, dove la natura e l’opera dell’uomo si sono unite in un connubio perfetto

Filari di cipressi sulle, immensi campi di grano,e castelli. Per catturare l’essenza della bellezza della Valbisogna tenere a mente la motivazione con la quale nel 2004 l’Unesco l’ha dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità: «Per il suo essere un eccezionale esempio del ridisegno del paesaggio del pre-rinascimento che illustra gli ideali di buon governo e di ricerca estetica che ne ha guidato la concezione. Celebrata dai pittori della scuola senese, la Valè divenuta un’icona del paesaggio che ha profondamente influenzato lo sviluppo del pensiero paesistico». E come non concordare? Dalla Puglia di Al Bano alla Toscana di Trudy Style, viaggio tra i “Celebrity Wines” prodotti in Italia X Un brindisi a MontalcinoIl viaggio può iniziare dalla blasonata Montalcino, arroccata sulla collina, con il Palazzo dei Priori e intorno i pregiatidi Sangiovese dai quali si ottengono il Brunello di Montalcino e il Rosso di Montalcino.