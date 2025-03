Ilgiorno.it - Colazioni e merende inclusive nelle aziende del Garbagnatese

Leggi su Ilgiorno.it

del territorio. Per il momento è successo alla CooperVision di Lainate e alla Hoya di Garbagnate Milanese, ma il format virtuoso porterà gli ospiti del centro diurno disabili “Archimede“ in altre realtà. Dopo il progetto di inclusione sociale “Bar Oltre“ all’interno di Corte Valenti – che per una mattina alla settimana porta i ragazzi disabili dietro il bancone del bar a preparare i caffè e a servire le brioche – gli operatori del centro diurno, gestito dell’Azienda speciale consortile Comuni insieme per lo sviluppo sociale in collaborazione con i volontari dell’associazione Odv “Un mondo di inclusione“ di Garbagnate, hanno pensato di bussare alle porte delle. "Questa iniziativa piace molto ai ragazzi, perché permette loro di uscire, conoscere altre persone e diventare cittadini attivi – raccontano Maria Grazia Manciga, responsabile dei centri diurni di Garabagnate e Bollate e del Nucleo inserimenti lavorativi per persone fragili e svantaggiate – ragazzi e ragazze che frequentano il nostro centro, accompagnate dalle mamme dell’associazione Odv, vannoe preparanonegli spazi e con gli alimenti messi a disposizione.