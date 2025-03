Zonawrestling.net - CM Punk si prende il merito del successo dello Shield: “Li ho fatti arrivare fino a qui”

CMsi è preso ildell’idea.Il trio composto da Seth Rollins, Roman Reigns e Dean Ambrose ha lasciato il segno per la prima volta nella WWE aiutando CMdurante il suo storico regno da campione WWE di 434 giorni. Più di un decennio dopo il loro primo incontro, la “Straight Edge Star” si ritrova nuovamente nel mirino di due terzi del gruppo in vista di WrestleMania 41.ha recentemente rilasciato un’intervista a Rich Eisen per promuovere la sua apparizione nella serie di ESPN+ Stephanie’s Places. Durante la conversazione, ha parlato di vari argomenti, come il suo ritorno nella compagnia, il tour europeo in corso e altro ancora. Quando è stato affrontato il tema della sua rivalità con Reigns e Rollins, CMha affermato di aver concepito l’idea, poiché sapeva che avrebbe avuto bisogno di avversari con cui lavorare in futuro:“Ho sempre guardato al futuro.