Claudia Fusani paradossale pur di difendere Prodi: e viene giù lo studio di Rete 4. Il primo a insorgere è Del Debbio (video)

e la difesa dell’indifendibile: potrebbe intitolarsi così il siparietto andato in onda giovedì sera nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, quando la giornalista si è arrampicata sugli specchi e verso l’infinito e oltre in favore di Romano(ed è stata platealmente asfaltata da Dele Belpietro. Oltre che dai boati e dagli applausi alle repliche di conduttore e commentatore in, scrociati a profusione alle affermazioni dell’ardita ospite in collegamento.in tv si lancia in una disperata arringa difensivaTutto comincia con un iperbolico: «È ufficiale che Romanofa veramente paura al centrodestra»: è partita spingendosi fin nell’assurdo, asserendo cotanta verità rivelata tirata fuori dalla (sua) tasca e sbandierata a favore di telecamera in collegamento con Paolo Dela Dritto e Rovescio su4, riferendosi al gesto dell’ex premier, che ha agguantato e tirato la ciocca di capelli di Lavinia Orefici, inviata di Quarta Repubblica, quando gli è stata fatta una domanda che il Professore non riteneva congrua (comoda?) sul Manifesto di Ventotene.