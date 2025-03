Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 21-27 marzo: Olly ritorna in vetta con “Tutta Vita”

Lastilata da Fimi e Gfk sui dati della settimana numero 13 del 2025, dal 21 al 27, ha una nuova numero uno, con i posti più alti della chart sono occupati da tre artisti che abbiamo visto sul palco del 75° Festival di Sanremo:, Rose Villain e Lucio Corsi.Rientra in top ten, in salita dalla #14 Kid Yugi che troviamo alla #10 con Tutti I Nomi Del Diavolo, edizione deluxe del secondodel rapper I Nomi Del Diavolo, pubblicata nel novembre dello scorso anno. Sul concept del lavoro in studio il rapper pugliese aveva raccontato: “Volevo rappresentare come il Male influisca sugli esseri umani, sia a livello del singolo, che della collettività, in varie forme e misure. Ogni traccia ha un titolo che rimanda ai diversi volti del Male”. Recupera una posizione anche Locura di Lazza, che dalla #10 sale alla #9.