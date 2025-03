Juventusnews24.com - Classifica aggiornata Serie A: come cambia per i bianconeri dopo Juve Genoa

di RedazionentusNews24A:, buona la prima per la squadra di Igor TudorTermina 1-0, il match dell'esordio in panchina di Igor Tudor valido per la 30ª giornata diA Eccolaper i.Inter 64 (29)Napoli 61 (29)Atalanta 58 (29)Bologna 56 (30)ntus 55 (30)Lazio 51 (29)Roma 49 (29)Fiorentina 48 (29)Milan 47 (29)Udinese 40 (29)Torino 38 (29)35 (30)Como 30 (30)Verona 29 (29)Cagliari 26 (29)Lecce 25 (29)Parma 25 (29)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15 (29)