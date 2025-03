Ilgiorno.it - Cittadini e aziende. Come chiedere i danni

Leggi su Ilgiorno.it

e ledi Canegrate che hanno richiesto i contributi per icausati dall’evento calamitoso del 24 luglio 2023, inseriti negli elenchi dei beneficiari con decreto regionale del 21 febbraio 2025, devono ora procedere alla rendicontazione delle spese sostenute. L’operazione va effettuata tramite il portale Bandi e Servizi della Regione, accedendo a “Gestione delle domande di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione – Eventi 4-31 luglio 2023“. Per iche devono presentare il Modulo B1, la finestra di caricamento dei dati sarà aperta fino alle 16 del 23 aprile. Lepotranno rendicontare le spese tramite il Modulo C1 fino alle 16 del 5 maggio. I soggetti coinvolti riceveranno una comunicazione ufficiale all’indirizzo email fornito con il modulo.