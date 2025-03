Ilfattoquotidiano.it - Cittadinanza, leghisti contro Tajani: “Si preoccupa dei nostri bisnonni ma vuole regalarla agli islamici. Il dl va cambiato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“L’idea di limitare ai discendenti italiani emigrati all’estero l’accesso allalascia perplessi. Affronteremo e modificheremo in Aula questa proposta”. Dalla maggioranza si alzano le prime voci contrarie al decreto approvato venerdì in Consiglio dei ministri, che introduce una stretta sulla concessione dellaoriundi di discendenza italiana, limitandola al massimo a chi ha i nonni cittadini del nostro Paese. “Nel corso degli anni ci sono stati abusi, la riforma punta a tutelare i veri cittadini italiani all’estero”, ha spiegato in conferenza stampa il promotore del provvedimento, il ministro degli Esteri Antonio. Ma ora due deputati della Lega, il veneto Dimitri Coin e il friulano Graziano Pizzimenti, incrinano l’unità di facciata della coalizione attaccando (senza nominarlo) proprio il leader di Forza Italia, rinfacciandogli il fatto di essere allo stesso tempo favorevole allo ius scholae, la concessione dellastranieri nati in Italia che abbiano completato un ciclo scolastico.