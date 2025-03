Lapresse.it - Cittadinanza, Lega chiede “correttivi” alla stretta del governo: “Problema non sono i bisnonni”

Due deputati dellachiedono al” sulladelsullaitaliana per i discendenti di concittadini nati all’estero, varata dal Consiglio dei ministri., cosala“L’idea di limitare ai discendenti italiani emigrati all’estero l’accessolascia perplessi. Si parla di nostri nonni,, che vengono da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, e delle loro origini tramandate nelle loro discendenze, anche se nate e cresciute all’estero. Però, e questo stupisce ancora di più, si vorrebbe regalare laa giovani immigrati, spesso islamici. Affronteremo e modificheremo in Aula questa proposta”, ha detto il parlamentare friulano del Carroccio, Graziano Pizzimenti. A parlare di “doverosiin Aula” è anche il deputato veneto della, Dimitri Coin, che spiega come sia “singolare che nelqualcuno abbia deciso di dare unaai discendenti di chi è emigrato all’estero, in larga parte di origine veneta, lombarda, piemontese o friulana, e quindi di cultura cattolica, ma poi pensi di regalare laa giovani immigrati che spessoislamici.