Padovaoggi.it - Cittadella, impresa sfiorata: a Cremona finisce 2-2 dopo il doppio vantaggio

Leggi su Padovaoggi.it

Colpaccio sfiorato: ilpareggia 2-2 in trasferta allo stadio "Zini" contro la Cremonese nella sfida valevole per la 31esima giornata del campionato di serie B.I granata tengono testa ai grigiorossi per oltre mezz'ora per poi passare inal 38esimo minuto: è bravo Rabbi a.