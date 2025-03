Universalmovies.it - Citadel | Stagione 2 e spin-off rinviati da Prime Video

L’universo condiviso lanciato sudalla seriepotrebbe aver subito un pesante ostacolo in corso d’opera.Nonostante le riprese della2 siano terminate lo scorso novembre, la seriesembra essere diventata una preoccupazione per Amazon MGM Studios. A tal proposito, lo show prodotto dalla AGBO dei fratelli Russo al momento non sembra avere una data di lancio su, così come anche gli-off ordinati in precedenza.Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, i piani alti di Amazon sarebbero preoccupati della qualità espressa dai nuovi episodi in occasione di alcuni screener, e la decisione dello streamer sarebbe stata quella di mettere in standby l’intero universo condiviso, e magari prendersi del tempo per cercare una soluzione a riguardo.