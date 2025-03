Ilgiorno.it - Cinque concerti a Villa Confalonieri

in, ex municipio di Merate, ora sede di rappresentanza della città. È la Rassegna Merate Musica, sotto la direzione artistica del maestro Alberto Longhi. Si comincia domani, domenica alle 11, con Leonaro Taio alla viola e Sofia Adinolfi al pianoforte, cioè il Dio Phonè, con brani di Johannes Brahms, Paul Hidemith e Rebecca Clarke Isono con ingresso a pagamento: 10 euro per il biglietto intero; 8 il ridotto e per i soci di Merateneo; Gli under 13 non pagano. Gli altrisono in calendario il 13 e il 17 aprile, l’11 e il 25 maggio.