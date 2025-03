Cinema sold out al Metropolitan di Napoli per l’anteprima di Pino

Leggi su Ildenaro.it

Quattro saleout, applausi e commozione aldipernazionale del documentario ‘’ diretto da Francesco Lettieri e scritto con Federico Vacalebre. Nella storica multisala appena riaperta da Circuitoil film resta in programmazione eccezionalmente da oggi sino all’uscita italiana evento (31 marzo, 1 e 2 aprile). ‘’ è prodotto da Groenlandia, Lucky Red e Tartare Film, distribuito da Lucky Red, in collaborazione con Netflix e TimVision. Hanno partecipato alla serata con gli autori e i produttori Andrea Occhipinti e Matteo Rovere, il figli dell’artista Alessandro con la moglie Emanuela, e Cristina, la loro madre Dorina Giangrande. Nella hall delallestita una grande parete colorata dove gli spettatori possono lasciare un loro messaggio di ricordo per l’amato artista e parole delle sue canzoni.