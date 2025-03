Romadailynews.it - Cina: industria trasporti registra slancio di crescita nei primi 2 mesi del 2025

L’deidellaha mantenuto il suodineiduedell’anno, con aumenti in indicatori chiave come il volume delle merci e il carico portuale, secondo il ministero dei. Il volume totale delle merci nel periodo gennaio-febbraio ha raggiunto 8,03 miliardi di tonnellate, un incremento del 4,8% su base annua, con il trasporto su strada e via acqua inrispettivamente del 5,7% e del 3,9%. Il traffico merci nei porti del Paese e’ aumentato del 2,3% rispetto all’anno scorso, raggiungendo i 2,67 miliardi di tonnellate, con un incremento del 2,4% su base annua nel traffico merci dal commercio nazionale. Neidue, i viaggi interregionali nel Paese sono aumentati del 4,9% su base annua a 12,29 miliardi, secondo i dati del ministero.