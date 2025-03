Romadailynews.it - Cina: Hainan ottiene riconoscimento globale come polo del turismo medico

Dopo aver appreso che un farmaco sviluppato negli Stati Uniti poteva essere accessibile nella Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone appena tre mesi dopo la sua approvazione negli USA, un delegato straniero alla Conferenza annuale del Boao Forum for Asia ha definito Lecheng “la porta dellaverso l’assistenza sanitaria”. Istituita 12 anni fa, questa “zona medica speciale” nella provincia insulare tropicale di, nel sud della, ha introdotto oltre 460 farmaci e dispositivi medici approvati a livello internazionale, beneficiando piu’ di 110.000 pazienti, inclusi visitatori stranieri. Presso l’Haikou People’s Hospital, nel capoluogo provinciale, il paziente canadese John ha completato la registrazione, la consultazione e il ritiro dei farmaci in soli 30 minuti utilizzando il servizio in lingua inglese dell’ospedale.