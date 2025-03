Romadailynews.it - Cina: convention della fantascienza a Pechino

Questa foto scattata il 28 marzo 2025 mostra la cerimonia di aperturaChina Science Fiction2025 a, capitale. La China Science Fiction2025 ha avuto inizio ieri a, con in programma una cerimonia di apertura, forum, eventi competitivi, eventi promozionali per l’industria e attivita’ di massa. Un visitatore sperimenta un gioco interattivo XR durante la China Science Fiction2025 a, capitale, il 28 marzo 2025. La China Science Fiction2025 ha avuto inizio ieri a, con in programma una cerimonia di apertura, forum, eventi competitivi, eventi promozionali per l’industria e attivita’ di massa. Agenzia Xinhua