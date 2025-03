Ciclismo Volta a Catalunya 2025 | Simmons vince a Queralt Ayuso leader della generale

Leggi su Sportface.it

Quinnla sesta tappa. Lo statunitenseLidl-Trek si prende l’arrivo in volata di, in soli 31’20” per condizioni meteo che hanno costretto l’organizzazione a ridurre all’osso la tappa, battendo al foto finish Pavel Bittner (Team Picnic PostNL). Completa il podio di giornata Corbin Strong (Israel – Premier Tech). Nessun big in top ten. Anders Folgdager (Team Jayco AlUla) è quarto, Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team) quinto, Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) sesto, l’azzurro Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) settimo, Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) ottavo, Axel Laurance (INEOS Grenadiers) nono, e Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) decimo.A una tappa dal termine, invariata la classificacon Juan(UAE Team Emirates XRG) che conserva un secondo di vantaggio su Primoz Roglic (Red Bull Bora – Hansgrohe).