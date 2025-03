Ilrestodelcarlino.it - Ciao Lucio 2025: l’omaggio a Lucio in onda su Rai1

Bologna, 29 marzo– La magia del talento, sulla scia dell’eredità lasciata daDalla, ritorna. Questa sera, a mezzanotte, suandrà infatti in- RassegnaDalla’, lo speciale tv realizzato in occasione della terza edizione di ’– RassegnaDalla, per le forme innovative di musica e creatività’: l’evento ideato da Pressing Line e iCompany, promosso dalla FzioneDalla. A presentarlo, per la prima volta, è stata Drusilla Foer il 4 marzo, al Teatro Arena del Sole di Bologna, in occasione dell’anniversario della nascita dell’artista. DrusillaSerata perDalla Durante la trasmissione alle performance dei vincitori delle varie categorie del Premio ‘Ballerino Dalla’ si alternano le interviste registrate all’interno della Casa Dalla.