Laspunta.it - Ciampino, si dimette l’assessore Federica Giglio

Una rottura clamorosa. Così si possono definire le dimissioni delall’ambiente del Comune di. Dimissioni che arrivano dopo un lungo travaglio politico trae il Sindaco Colella. Proprio l’ex assessorecon una lunga lettera, che laspunta.it riporta integralmente, spiega le motivazioni che l’hanno indotta a prendere questa decisione.Nelle parole diuna critica su alcune scelte amministrative, sulla linea politica, sulla mancanza di attenzione e di visione di una città diversa da quella che è sempre stata.“Purtroppo non ci sono più le condizioni per continuare questa esperienza. Mi dimetto con effetto immediato da Assessora della Città di.Questa decisione la assumo in conseguenza della revoca della delega ai rifiuti per, a detta della stessa Sindaca, “tutelarmi”, dopo la diffamazione subita a dicembre, per la quale ho proceduto a querelare i blog che hanno diffuso, tramite una serie di articoli, inesattezze e false verità, che hanno gettato discredito sulla mia persona.