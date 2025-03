Justcalcio.com - Chicago Fire contro Cf Cf Montreal: i visitatori iniziano la nuova era con piena fiducia in Donadel

Notizia fresca giunta in redazione:CFinizia l’era del Courtois post-loudo con una visita alsabato e sono determinati a dare il boss provvisorio Marcoogni possibilità per avere successo.ha licenziato Courtois dopo poco più di una stagione in carica di lunedì, con il club che ha sostenuto la classifica della Eastern Conference con un punto da cinque partite.Hanno perso i loro ultimi quattro di fila, culminando in una sconfitta per 3-0 al Nashville SC sabato scorso.L’assistente Marcodi Courtois farà avanti per guidare la squadra su base provvisoria e l’amministratore delegato Gabriel Gervais afferma che l’italiano ha il pieno sostegno del club.“Ci stiamo pensando da circa quattro settimane”, ha detto Gervais del cambiamento dinel riparo.