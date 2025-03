Tutto.tv - Chiara Cainelli dubita di Alfonso al GF: pronta a lasciarlo dopo la finale?

Leggi su Tutto.tv

I concorrenti del Grande Fratello stanno trascorrendo i loro ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. Lunedì 31 marzo andrà in onda la, per cui si scoprirà chi sarà a trionfare in questa edizione. A un passo dal gran, però, alcuni protagonisti stanno facendo anche i conti con la realtà e con quello che li aspetta una volta usciti dalla casa. Tra di loro c’è, la quale ha avuto uno sfogo in merito al suo rapporto conD’Apice. Lo sfogo disuD’Apice al GFsi è sfogata con Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello. La ragazza ha approfittato di un momento di confidenze con il coinquilino per parlare di una faccenda a cui tiene particolarmente, ovvero, il suo rapporto conD’Apice.