Chi vince il Grande Fratello Stefania Orlando ha fatto il suo nome | l’annuncio in diretta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Siamo ormai agli sgoccioli delcon la finale che è a un passo. Lunedì 31 marzo sapremo chi avrà vinto questa edizione, ma intantoha già detto la sua eildi colei che trionferà a discapito degli altri concorrenti. Un trionfo in piena regola, che ha anche motivato intv.è stata infatti ospite di Pomeriggio Cinque nella giornata del 28 marzo e, parlando del, ha svelato in anteprima chi secondo leirà e si porterà a casa il montepremi da 100mila euro. Lo ha detto davanti a Myrta Merlino, che ha preso atto di questa anticipazione.Leggi anche: “Non puoi averlo”.: per il suo pubblico è una delusione atrocesvela chirà il realityNel filmato condiviso dal programma Pomeriggio Cinque sul social network X, si è potuta udire la dichiarazione di, che dallo studio ha annunciato chi dovrebbe prevalere su tutti durante la finale del