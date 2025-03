Gossipnews.tv - Chi Vince il Grande Fratello? Quote e Pronostici Ribaltati!

Leggi su Gossipnews.tv

Nel rush finale del, icambiano e una nuova persona favorita conquista il pubblico. Ecco che cosa succederà!A pochi giorni dalla finalissima del, l’aria si fa sempre più elettrica. Le certezze crollano, isaltano, lesi ribaltano. Se fino a poco fa Lorenzo Spolverato sembrava il favorito indiscusso, ora il suo nome è scivolato in secondo piano. Tutto è cambiato con l’ascesa travolgente di Zeudi Di Palma.Ex Miss Italia e nuova regina dei televoti, Zeudi ha conquistato il pubblico puntata dopo puntata. Ha eliminato concorrenti storici, ha protetto i suoi alleati e ha mostrato un carisma capace di spaccare in due l’opinione del pubblico. Ogni volta che andava al televoto, usciva trionfante, e non da sola: spesso anche i suoi amici si salvavano con percentuali altissime.