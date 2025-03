Iltempo.it - Chi mangiò a casa Poggi quello yogurt "Fruttolo"? L'ultima pista su Sempio

«Io non c'entro nulla, sono innocente. Il dna? Frequentavo la, quindi tracce mie in giro è molto probabile che ci siano. Credo si tratti di un Dna da contatto con oggetti e non da contatto diretto. Pensando oggettivamente cereali, cose. Magari se riguarda qualcosa che hanno man.che è stata mangiata in quella mattinata, no lì di mio non c'è assolutamente nulla. Io penso più agli oggetti di uso comune.un cuscino, una sedia, qualcosa che potesse essere stato messo a disposizione di un ospite, lì non mi stupirebbe». A parlare con SkyTg24 è Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio in concorso di Chiara, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il Dna di, che all'epoca aveva 19 anni ed era l'amico del fratello della vittima, è stato trovato sotto le unghia di Chiara e ora la Procura di Pavia non solo vuole cristallizzare quella prova ma ha chiesto al gip di confrontare il profilo genetico di, prelevato in maniera coattiva, con eventuali tracce da rilevare su reperti mai analizzati durante il procedimento che ha portato alla condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi.