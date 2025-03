Ilgiornaleditalia.it - Chi esce stasera ad Amici: un solo eliminato, ecco ospiti e anticipazioni della seconda puntata del Serale

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Al via ladeldi29 marzo 2025,tutte le manche nel dettaglio Chiad, sabato 29 marzo 2025, nelladel? Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 dopo ladel debutto di lunedì scorso in cui due