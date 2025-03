Dayitalianews.com - Chi è Chiara Bacci, ballerina e concorrente in gara al serale di Amici 2025

Nel panorama della danza italiana, ogni anno emergono nuovi talenti pronti a conquistare il pubblico con tecnica, passione e carisma. Tra questi, spicca il nome di, giovaneche ha saputo distinguersi all’interno della scuola die che ora si prepara a vivere il sogno del.Un talento nato per la danza, originaria di Firenze, ha iniziato il suo percorso nella danza fin da piccola, mostrando una naturale predisposizione per questa disciplina. Cresciuta tra sbarra e specchi, ha affinato il suo stile frequentando scuole di prestigio e partecipando a stage internazionali. Il suo amore per il ballo l’ha portata a sperimentare diversi generi, dalla danza classica al contemporaneo, fino all’hip-hop, rendendola unaversatile e completa.