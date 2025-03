Tvzap.it - Che tempo farà ad aprile, maggio e giugno 2025: le previsioni dell’Aeronautica Militare

meteo prossimi mesi. Con l'arrivo della primavera il 20 marzo, le giornate si allungano e le temperature iniziano a salire, portando con sé un clima più variabile. Ma cosa ci riserva il meteo per i mesi a venire? Il tenente colonnello Alessandro Fuccelloha fornito una panoramica dettagliata dellemeteo per la primavera e l'inizio dell'estate del. Invernomite e piovoso"L'inverno è stato mite ma piuttosto piovoso, specialmente in alcune regioni", ha spiegato Fuccello. Le temperature hanno superato la media climatica di oltre un grado in tutto il Paese, con punte di +1,5°C nelle aree centrali.