Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: L’AGENTE 007 DANIEL CRAIG E GLI ALTRI OSPITI DI DOMENICA 30 MARZO

Leggi su Bubinoblog

302025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa”, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.della puntata: per un’anteprima TV esclusiva, la star di Hollywood, in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo film di Luca Guadagnino, “Queer”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di William S. Burroughs e nelle sale dal 17 aprile. Per la sua interpretazione,ha ricevuto il plauso della critica, ottenendo la candidatura al Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico, e quella come Miglior attore sia ai Critics’ Choice Awards che agli Screen Actors Guild Awards.Nella sua straordinaria carriera di oltre trent’anni, ha interpretato l’iconico ruolo di James Bond in ben cinque capitoli della celebre saga cinematografica, oltre a numerose acclamate pellicole, tra cui “Elizabeth” (1998), “Lara Croft: Tomb Raider” (2001), “Era mio padre” (2002), “Munich” (2005), “Millennium – Uomini che odiano le donne” (2011), e ha ricoperto il ruolo del detective Benoit Blanc nei film di Rian Johnson “Cena con delitto – Knives Out” (2019) e “Glass Onion – Knives Out” (2022), che gli sono valsi due nomination ai Golden Globe come Migliore attore in un film commedia o musicale.