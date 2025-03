Thesocialpost.it - Chatgate, il giudice blocca le chat: cresce la pressione sugli uomini di Trump

Lo scandalo delsi complica per l’amministrazione. Ilfederale James Boasberg, lo stesso che in passato aveva fermato le deportazioni di immigrati, ha ordinato il congelamento della conversazione in cui il segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva rivelato in anticipo il piano d’attacco agli Houthi, in Yemen.La decisione accoglie la richiesta della American Oversight, organizzazione per la trasparenza governativa, che ha chiesto di impedire la cancellazione automatica dei messaggi scambiati nel gruppo Signal in cui figuravano nomi di primo piano dell’amministrazione, tra cui il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e perfino il direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg.La Casa Bianca difende, ma Hegseth è isolatoLa risposta della Casa Bianca non si è fatta attendere.