Chat Pentagono giudice ordina ad amministrazione Usa di conservare i messaggi

Tiene ancora banco negli Stati Uniti la vicenda dellaSignal in cui alti funzionari dell’Trump e delhanno discusso i dettagli su un attacco agli Houthi nello Yemen e nella quale è stato incluso per sbaglio il direttore dell’Atlantic, Jeffrey Goldberg. Ildistrettuale James Boasberg, dietro istanza dell’ente senza fini di lucro American Oversight, ha annunciato che ordinerà al governo americano dii registri dellaSignal nella quale sono state condivise informazioni sensibili sui piani militari contro le milizie. The Atlantic ha pubblicato i contenuti della, nella quale c’erano il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, il segretario di Stato Marco Rubio, il vicepresidente JD Vance e la direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard.