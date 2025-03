Zonawrestling.net - Charlotte Flair sfida John Cena:”Se batte il record di mio padre, io batterò il suo”

Leggi su Zonawrestling.net

non si lascia intimidire dalla dichiarazione audace di, secondo cui i fan dimenticheranno il nome di Ric, ha già un piano: sedovessere ilmondiale di titoli di suo, lei punterà dritta al suo. In una recente intervista con The Independent,ha chiarito che la storia non può essere cancellata solo perché qualcuno vuole riscriverla. “La storia non si cancella, perché si basa su fatti. Se cancelli mio, cancelli anche me. Il nomenon può essere eliminato.” ha detto.Di recente,ha promesso di vincere il suo 17° titolo mondiale a WrestleMania 41, con l’obiettivo di superare il leggendariodi Ric. In un promo infuocato a RAW a Glasgow,ha dichiarato: “Distruggerò il wrestling.