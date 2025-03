Ilrestodelcarlino.it - Change Creators, in comune si parla di sostenibilità

Oggi alle 14.30 neldi Offida, la conferenza finale del Progetto Europeo ‘: Creatori di Cambiamento. Modelli di business innovativi per i settori creativi non urbani’. L’evento rappresenta il culmine di una iniziativa internazionale che ha coinvolto e unito Italia, Polonia, Svezia e Lettonia e che ha avuto come focus innovazione,e resilienza di luoghi culturali alternativi situati al di fuori delle grandi città, in aree rurali scarsamente popolate. Interverranno il presidente della società cooperativa Opera, Fabio Alessandrelli, Luca Luzi per un focus sul museo diffuso urbano e, infine, Luigino Quarchioni (Terzo Settore Marche) e Stefano Treggiari che parlerà di percorsi tra sacro, arte, natura e comunità.